Tajným hosťom pondelkového Inkognita bude tentokrát fantastický herec a muzikant Daniel Fischer. Ten je však okrem toho aj otcom malej Mie, ktorú vychováva s Dominikou Kavaschovou a tak sa zvrtla reč aj na to, aký je otec. Humor ho však neopustil ani pri téme rodičovstva a hneď poodhalil, aké majú s Dominikou s dcérkou plány. Alebo to dvojica myslí vážne? Zabavte sa na videu, no nezmeškajte ani reláciu Inkognito v pondelok o 21.50 na Jojke.