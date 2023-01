Magda Vášáryová je po smrti Lasicu († 81) pod tlakom: Čoho sa dožadujú ľudia?

Herečka Magda Vášáryová (74) pred pár dňami prišla podporiť svoju dcéru Hanu Lasicovú (41) pri príležitosti krstu jej novej knihy. Tam Magda Novému Času porozprávala, že cíti silný tlak od ľudí, ktorí by chceli pamätné múzeum po jej zosnulom manželovi, ba čo viac, po duu Lasica a Satinský.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Manželia Magda Vášáryová a Milan Lasica si v centre Bratislavy vybudovali byt pre dvoch intelektuálov, plný starodávneho nábytku a kníh. V poslednej dobe sa špekulovalo nad tým, že by sa na umelcovu počesť mohlo z domu stať pamätné múzeum, no Vášáryová má na to jasnú odpoveď. „Určite nie, to je normálny obytný dom, to sa tam nedá urobiť,“ vyvrátila pre Nový Čas rázne.



„Ale existujú isté tlaky z rôznych strán, aby niekde vzniklo také múzeum. Nielen Lasicovo, ale múzeum L+S (Lasica, Satinský) s typom humoru, ktorý robili oni dvaja. Mne sa tá idea veľmi páči, snáď sa uskutoční, ale nie v normálnom obytnom dome, to by nikto nepovolil,“ uviedla veci na správnu mieru. Nehnuteľnosť po prominentnom páre je už niekoľko mesiacov na predaj.