Speváčka Eva Máziková si z hejterov ťažkú hlavu nerobí: Nemám ich rada, ale...

Hudobná diva Eva Máziková (73) je aj vo svojom veku stále čiperná a rada sa ukazuje či už na svojom profile, alebo na rôznych podujatiach. So slávou však prichádza kritika, s ktorou sa Eva vo svojej kariére neraz stretla.

V rozhovore pre Nový čas Nedeľa porozprávala, ako reaguje na negatívne komentáre na svoju adresu a či ju niečo dokázalo natoľko zarmútiť, že mala chuť sa úplne stiahnuť. Energická Eva Máziková si len tak z niečoho veľkú hlavu nerobí. Vo svete šoubiznisu to nie je vždy ružové a aj ona sa občas musí popasovať s tými, ktorí ju majú v zuboch.



„Nemám rada hejterov, ale, samozrejme, stretávam sa s nimi,“ povedala pre Nový Čas Nedeľa úprimne. Berie to však športovo. „Viete, to je tak: čím ste lepší, tým viac hejterov máte. Mne sa páči, keď je kritika konštruktívna a dobrá. Ale ak to smeruje k urážaniu a podobne, to sa mi už nepáči,“ dodala rázne.

Nepríjemný komentár ju dokáže zarmútiť, ale nie nadlho. „Určite ma niekto neraz takto urazil, ale ja si vždy poviem, že veď ma nepozná, a tiež, že ktovie, aké má on sám vo svojom živote a so sebou problémy. Tak­že hádžem to za seba, akýkoľvek podobný hejt a nálada z neho trvá maximálne tri dni,“ uviedla blondínka veci na pravú mieru.

Dokonca má na to postup. „Prvý deň som nahnevaná, druhý deň sa sama seba pýtam, či to viem nejako riešiť, a na tretí deň je to za mnou. Inak sa to nedá,“ dodala s nadhľadom. Máziková je na scéne už niekoľko desiatok rokov a drží sa aj vďaka svojmu optimistickému pohľadu na svet, ktorý jej pomôže aj v ťažkých chvíľach.