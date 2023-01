Ako si vybrať plesové šaty, ktoré vám sadnú? Takto sme obliekli známe Slovenky, inšpirujte sa

V minulom roku sa po covidovej pauze postupne začali rozbiehať plesy, teraz sú znovu v plnom prúde. Známe dámy slovenského šoubiznisu sa už nemôžu dočkať, ako si na niektorom zatancujú. Pomohli sme im vybrať trendové plesové šaty, ktoré dokonale sedia ich typu postavy.

Výrazná tylová róba

Moderátorka večerných správ RTVS Simona Simanová (38) je jemná blondína, ktorú výrazná červená róba veľmi oživí. Šaty, ktoré boli ušité z množstva tylu, sú vďaka priehľadnosti veľmi sexi, nepôsobia však vulgárne. Veľká sukňa je obohatená nariasenými volánikmi, ktoré sú rovnako použité aj na dekolte a postupne prechádzajú až na ramená. K takýmto nápadným šatám sa už hodia len veľmi decentné doplnky. Účes by mal byť tiež len jednoduchší, napríklad takého zahladené vlasy s mokrým efektom.

Simona Simanová

Skôr chodievam na plesy, kde mám prácu, než na tie, kde sa zabávam. Hádam sa mi tento rok podarí ísť na Československý ples do Prahy, kde by som si rada zatancovala. Môj syn je veľký tanečník, tak sa teším, že ho už budem môcť zobrať so sebou.