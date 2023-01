Trápenie v rodine Sajfu a Ostrihoňovej: Veronika skončila s 5-mesačným synčekom v nemocnici

Veronika Cifrová Ostrihoňová (33) prežíva momentálne krušné chvíle! Spolu s 5-mesačným synčekom Šimonom Kolomanom totiž skončila v nemocnici.

Veronika, ktorá sa mala už piatok 20. januára vrátiť z materskej dovolenky na televízne obrazovky s reláciou Silná zostava, ktorú moderuje, musela kvôli zdravotným problémom malého synčeka Šimona zrušiť všetky naplánované akcie. Informoval o tom portál topky.sk, pre ktorý poskytla Ostrihoňová aj vyjadrenie. „Syn je chorý, verím, že nič vážne, ale som s ním v nemocnici kvôli liečbe, takže preto sme museli zrušiť, respektíve presunúť spomínané relácie,“ uviedol pre spomínaný portál.

O zmene štartu novej sezóny relácie informovala svojich divákov aj televízia RTVS na oficiálnej stránke relácie Silná zostava na Facebooku. "Avizovaný štart novej sezóny relácie Silná zostava, už tento piatok 20. januára, sme nútení posunúť s ohľadom na zdravotné problémy v rodine kľúčového člena výrobného tímu. Nová sezóna obľúbenej diskusnej relácie odštartuje 3. februára o 22.05 h na Dvojke," uviedla televízia.

Moderátorka sa v sobotu prihovorila aj svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnej siete, kde pridala niekoľko fotografií z nemocničného lôžka. "Už pár dní sme v nemocnici. Šimi mal nejaký zápal a potreboval lieky do žily. Preto sme museli zrušiť aj prvé nakrúcanie Silnej zostavy v tejto sezóne aj Sit down s Veronikou, je to ale kabrňák a v dobrých rukách. Matka je na tom horšie, ale inšpiruje sa mladým," napísala Veronika na Instagrame, ktorá sa len prednedávnom spolu s rodinkou vrátila z dovolenky z exotického Thajska.