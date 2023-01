Prekvapujúci krok: Let’s Dance má nečakanú posilu! Na parket mieri nevidiaca paralympionička

Najúspešnejšia paralympionička v histórii Slovenska Henrieta Farkašová (36) sa celý život pozerá akoby cez zahmlené sklo, keďže od narodenia vidí len obrysy tvarov a rozoznáva svetlo a tmu. Heňa sa však nových vecí a príležitostí v živote neobáva.

Práve naopak, doslova ich vyhľadáva.Ako tvrdí, pripravená je na všetko a je si vedomá, že nikto ju šetriť nebude.

Úspešná paralympionička Henrieta si vo svojich 36 rokoch prvýkrát obuje namiesto lyžiarok tanečné topánky. Hviezda svahov si toho ako osoba so zrakovým obmedzením v živote veľa preskákala. Ako hovorí, všetko, čo dosiahla, si musela poriadne vydrieť. Tvrdí však, že je rovnocenná bytosť ako každý jeden človek a keď si niečo zaumieni, zdolá všetko.

Preto, keď prišla ponuka z televízie Markíza účinkovať v noblesnej šou Let’s Dance, neváhala ani sekundu a jej odpoveď znela jasne - idem do toho! „Namiesto rytmu v bránach sa budem snažiť dostať do tanečného rytmu na parkete. Je mi veľkou cťou, že môžem byť súčasťou Let’s Dance,“ rozpovedala pre Nový Čas dnes už bývalá športovkyňa so zrakovým znevýhodnením.

Farkašová to tak už túto jar roztočí v žiari reflektorov, odetá do noblesných rób v divácky obľúbenej šou. Podľa našich zistení bude jej tanečníkom Marek Klič, ktorý v minulej sérii zvŕtal herečku Kristínu Svarinskú. Henriete však budú konkurovať aj tváre ako Mária Čírová, Helena Krajčiová, Jana Kovalčíková, ale tiež jej športoví kolegovia Marián Gáborík či Boris Valábik.