Naháňa sa za peniazmi? Takto sa komička Simona Salátová ponúka na internete!

Komička Simona Salátová (28) je na roztrhanie. Po konci v RTVS ju uchmatla Markíza do Tvoja tvár znie povedome a navyše má vlastný stand-up špeciál, ktorý jej pekne vynáša. Aj ona chce však zrejme naskočiť aj na vlnu influencerstva, ktorým si môže vďaka spoluprácam na sociálnej sieti zarobiť pekné tisíce eur navyše.

Simona tak nahodila udice. Simona Salátová je v posledných mesiacoch na roztrhanie a jej hviezda stúpla medzi najvyhľadávanejšie tváre nášho šoubiznisu. Aj sama plavovláska si zrejme uvedomuje, že železo treba kuť za horúca, a tak je otvorená nejednej novej spolupráci.

„Dávam do pozornosti, že v prípade, ak by ste ma chceli na vašej akcii, alebo by ste chceli spoluprácu, prosím písať na email,“ napísala na svojej sociálnej sieti Salátová.

Nie je totiž žiadne tajomstvo, že herci, speváci a iné osobnosti nášho šoubiznisu robia prostredníctvom svojich účtov reklamu rôznym firmám alebo službám. Za to si často vypýtajú honoráre, z ktorých by sa niekomu mohla zatočiť aj hlava.

Toto si zrejme uvedomila aj Salátová, ktorá má na konte pôsobenie v Silnej zostave, šou Tvoja tvár znie povedome aj vlastný stand-up špeciál, s ktorým cestuje nielen po Slovensku, ale plánuje aj turné v Česku.