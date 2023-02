Top marketérka Anna Ölvecká: Pracovný čas sme v zamestnaní nikdy neriešili! Čím sa riadia úspešní ľudia?

Ak sa úprimne zaujímate o nové veci, učíte sa, pretože chcete, nikdy nebudete stagnovať. Konkurencie sa nebudete báť, ale naopak, pochopíte, aká prospešná pre vašu kariéru je. Tento návod ako uspieť ponúka jediná žena z rebríčka Najlepší marketéri 2022 z kategórie marketingové agentúry, mentorka Anna Ölvecká (42), ktorej nikto nepovie inak, než ako Anička.

Vo vedení kreatívnej agentúry, ktorá zbiera ocenenia z celého sveta, pracuje Anna Ölvecká druhý rok. Cesta do sveta reklamy však vôbec nebola jednoznačná. Isté je, že Anička nikdy nemala ďaleko ku komunikácii. Obdobie štúdia na gymnáziu v Nových Zámkoch bolo prevažne o experimentovaní a skúšaní nájsť vlastnú budúcu cestu životom.

„Závidela som spolužiakom, ktorí presne vedeli, že chcú ísť na medicínu či študovať operný spev, alebo sa venovať športu,“ zablúdi v spomienkach do stredoškolských čias. „Mala som pätnásť a cítila som sa úplne stratená. Bolo to obdobie bez mobilných telefónov a na internet sa chodilo do internetových kaviarní,“ podotkne.

Časom šikovná študentka využila možnosť redakčne prispievať do regionálnych médií aj do celoslovenských novín. „V tom čase vzniklo viacero nových slovenských vydavateľstiev, a tak o možnosti uplatniť sa nebola núdza. Pravdou je, že žiadne z nich už neexistujú,“ pousmeje sa Anička a pokračuje: „Vďaka práci redaktorky popri štúdiu na gymnáziu som mala možnosť robiť rozhovory s mnohými slovenskými i českými umelcami či športovcami. Najviac mi v pamäti utkvela možnosť vyspovedať československú motoristickú legendu, pána Karla Lopraisa († 72), niekoľkonásobného víťaza Rely Paríž - Dakar na nákladných automobiloch.“