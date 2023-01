Eva Máziková prehovorila o novinke: Budem iná a, samozrejme, veľmi sexi!

Speváčka Eva Máziková (73) sa so svojím manželom zoznámila v roku 1973. Odvtedy im to funguje, i keď s častými hádkami, ktoré vraj vo vyššom veku ustávajú. Všetkým ženám odkazuje, že vydajom sa to nekončí, ale snaha a práca na vzťahu sa iba začínajú!

Novému Času Nedeľa porozprávala aj o svojej vnučke, synovi, neveste, ale aj o tom, aké má plány do budúcna či akými športmi si udržiava kondičku. A budete prekvapení, čo napriek svojej filozofii kráčania s dobou speváčka vyhlasuje.

Čo vás vždy opäť privádza na Slovensko?

Samozrejme, že práca. Nakrúcanie, spev, nahrávanie - všetko to, čo v Nemecku nemám, pretože som už na penzii.

Na čom teraz pracujete?

Aktuálne mám toho veľmi veľa a aj celý minulý rok bol veľmi úspešný. Na Slovensku som bola častejšie ako v Nemecku, až sa môj syn so smiechom pýtal, či o nich mám ešte záujem. (smiech) Bolo veľa koncertov, nahrali sme nové pesničky. Nakrúcam film, mám malú, ale veľmi dobrú úlohu. Budem tam iná, nie taká Máziková divá, ale zahalená. A, samozrejme, veľmi sexi.

Film? To u vás nie je úplne bežné…

Nedávno som dokončila jeden film v Nemecku, tiež to bola malá, ale veľmi dobrá úloha. Zahrala som si upratovačku. Môj manažér Noro Mészároš mi neskôr zatelefonoval, že po tomto nemeckom filme som dostala novú ponuku na film, režisérom ktorého je pán Bebjak. Nedávno som sa s ním zoznámila, je to veľmi sympatický človek, ktorý urobil veľmi zaujímavé filmy. Budem hrať s Tomášom Maštalírom, ktorého som osobne nikdy nestretla, ale viem, že je veľká hviezda. Tak som zvedavá a verím, že ku mne bude príjemný napriek tomu, že som iba taká začiatočníčka.

Máte trému? Herectvo predsa len nie je vaša doména.

To by som nepovedala, že trému. Ja sa teším na všetko, čo je nové, všetko vás posunie niekam ďalej. Začínala som kapustou a teraz skončím mysterióznym trilerom? Nie, ešte to posuniem niekam ďalej. Pretože všetko nové vás posunie niekam ďalej. Samozrejme, mám rešpekt, veď Maštalír mi tam bude stáť zoči-voči.

Ale vraj idete vydať aj nový album.

Nie je to album, je to iba USB stick, ktorý si môžete prehrať kdekoľvek. Sú to staršie pesničky mojich kolegov, ktoré sa mi veľmi páčia. Nie­ktorí už medzi nami nie sú, ale niektorí ešte žijú. Lebo tu nejde o spevákov, že niekoho akoby uprednostním a niekoho nie. Tu ide o ich pesničky, ktoré ďalej žijú. Ale, samozrejme, v novom kabáte, v novom aranžmáne. A musím povedať, že keď som počula originály a potom tú svoju verziu, tak som si povedala: „No teda, veď moja je lepšia!“ No lebo je to už v modernejšom prevedení. Z toho sa veľmi teším a na koncertoch majú veľký úspech. Ľudia texty poznajú lepšie ako ja a z toho sa vždy smejeme. (smiech) Jasné, že by som ešte chcela nahrať aj svoje vlastné piesne ako Iná žena, ale ja verím, že mám toho ešte stále veľa pred sebou. Čas síce beží, ale ja som ešte stále tu a verím, že ešte toho veľa stihnem. Baví ma to.

