Eva Máziková v úprimnom rozhovore: Hejterov si musíte zaslúžiť! Viem, kedy treba byť ticho

Speváčka Eva Máziková (73) sa so svojím manželom zoznámila v roku 1973. Odvtedy im to funguje, i keď s častými hádkami, ktoré vraj vo vyššom veku ustávajú. Všetkým ženám odkazuje, že vydajom sa to nekončí, ale snaha a práca na vzťahu sa iba začínajú!