Tak toto nikto nečakal: Neuveríte, s kým sa bude v Let’s Dance zvŕtať Marián Gáborík!

V šou Let’s Dance zahviezdia veľké mená! Medzi nimi je aj bývalá hokejová hviezda Marián Gáborík (40), ktorá sa chystá zodrať nejeden pár tanečných topánok. Teraz prišlo však veľké prekvapenie v podobe jeho tanečnej partnerky!

Exhokejista sa novej výzvy nevie dočkať. „Samozrejme, nebude to jednoduché, ale veľmi sa na to teším. Bude to obrovská výzva. Moje skúsenosti s tancom sú akurát tak z minulosti, večer po baroch. (smiech) Mám sa ešte čo učiť. Šou som sledoval a výkony či už tanečníkov, alebo známych osobností boli super, takže sa budem snažiť čo najviac tomu priblížiť. Samozrejme, nebude jednoduché vyjsť zo svojej komfortnej zóny pred zrakmi ľudí a naživo. Uvidíme, bude to zaujímavé, ale teším sa na to,“ priznal nám pred časom Marián.

Práve s tanečnými krokmi mu môže pomôcť jeho manželka Ivana Gáborík, keďže ho vie zásobovať dobrými radami a domáce tanečné doučovanie môže tiež urobiť svoje. Oproti tanečným súperom tak má výhodu, ktorá ho môže priblížiť k víťaznej trofeji. Došlo však k prekvapeniu, ktoré zaručene nikto nečakal!