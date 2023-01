Poláková sexi ako nikdy predtým: Exmarkizáčka vytasila svoje zbrane, oči vám padnú hneď TAM!

Bývalá moderátorka Adriana Poláková (46) ukázala svoje ženské krivky. A nielen to!

Už to budú takmer dva roky, odkedy opustila svoju prácu v Teleráne a celkovo aj televíziu Markíza, ktorej bola tvárou dlhých 14 rokov. Exmoderátorka sa rozhodla odísť do rakúskeho Burgau, kde si so svojím partnerom kúpili luxusný kaštieľ. Poláková sa tak odsťahovala za svojou láskou Christianom a začala žiť svoj sen.

Exmarkizáčka si život na zámku nevie vynachváliť. Na tom, aby mohli izby ponúkať aj ďalším návštevníkom, s partnerom tvrdo makali. Podnikateľský kolotoč sa v plnej paráde rozbehol v marci minulého roka, kedy penzión konečne otvorili. Turisti či miestni si tak môžu v Burgau užívať luxusné ubytovanie v obrovskom kaštieli.