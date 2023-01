Hexáci a ich tajomstvá úspešných vzťahov: Toto prezradili členovia kapely o svojich polovičkách!

Fanúšikovia Hexu majú dôvod na radosť! Chalani zo skupiny sa po dlhšej pauze zavreli opäť do štúdia a prichádzajú so skvelou novinkou Možno si pamätáš. V tej autor hudby a textu Martin „Fefe“ Žúži nastavuje zrkadlo času, láske i bolesti života a otvorene hovorí o tom, ako častokrát vo vzťahoch zabúdame na to pekné a radšej sa vrháme do nových. Ako sú na tom s láskou oni? Toto prezradili o svojich manželkách!