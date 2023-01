Dara našla u Nedvěda viac ako lásku: Úprimné priznanie speváčky! Na toto bola roky sama

Spevácka diva Dara Rolins (50) sa pripravuje na svoj budúcotýždňový koncert v pražskej O2 aréne, ktorý vypredala za šesť dní. Dopriala si ho k nedávnemu jubileu a potom si dá od vystúpení pauzu.

Chystá sa venovať domom, ktoré chcú s Pavlom Nedvědom (50) stavať. Aj keď sa Dara vedela o seba vždy finančne postarať, priznáva, že sa jej pri Pavlovi lepšie dýcha a celý vagón zodpovednosti už neleží len na jej pleciach.

Speváčka otvorene priznáva, že sa do slávneho futbalistu nezamilovala na prvú. „Neodchádzala som zo schôdzky s pocitom, že z toho bude láska. Zamilovala som sa do neho postupne. Do toho, aký bol vtipný, láskavý, empatický, chytrý, nevtieravý, ale vytrvalý,“ povedala pre novinky.cz. Okrem lásky má toto partnerstvo viac benefitov.

„Nemusím sa báť, ako a kedy všetko ako slobodná umelkyňa zvládnem, a počítať vystúpenia, aby bolo na šeky. Vždy som ťahala ten vagón sama a cítila obrovskú zodpovednosť, aby nikomu z mojej rodiny či tímu nič nechýbalo,“ vysvetlila speváčka, ktorá si váži, že jej partner kryje chrbát.

„Až s Pavlom sa postupne učím zbavovať strachov, vydýchnuť, niekedy úplne vypnúť. To, že sa niekto chce o mňa a Lolu starať, je povznášajúci pocit. A nejde o to, že by mi v živote niečo chýbalo. Mám dva domy a dve autá, ale ide o ten pocit, že všetko nestojí len na mne,“ vyznala sa. Po svojom veľkom koncerte tak vypína. „Dám si pauzu a chystám sa venovať našim domom, ktoré chceme stavať. Budú to také naše dve deti,“ uzavrela.