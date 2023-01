Jana Majeská nemala na výber: Z nežnej princeznej mrcha! Čo si o tom myslí herečka?

Je manželkou herca Mareka Majeského (50), s ktorým žije v harmonickom vzťahu vyše 17 rokov. Jana Majeská (40) je tiež herečka a momentálne stvárňuje jednu z hlavných postáv v novom seriáli Dunaj, k vašim službám. Chceli sme preto vedieť, ako sa jej hrá povýšenecká Helga a či s ňou má niečo spoločné.

Aká bola vaša cesta k herectvu?

Mala som šťastie na ľudí, na základnej škole som mala úžasnú slovenčinárku a na strednej pána Barlu, ktorí vo mne prebudili záujem o literatúru, recitovanie a divadlo. Mama bola učiteľka a otec projektant, ale obaja mali vždy veľmi blízko k umeniu. Tak som sa skúsila prihlásiť na VŠMU a na druhý pokus to vyšlo. Mojimi pedagógmi boli Emília Vášáryová, Peter Šimun, Peter Mankovecký a boli to krásne roky.

Pre divákov ste zrejme novou tvárou, ale dlhé roky pôsobíte v dabingu...

Dabovať som začala už na škole, najprv som si prešla zbormi, potom malými postavami a postupne som sa prepracovala ku krásnym seriálom a filmom. Keď som končila štúdium, tak sa u nás veľmi netočilo, tento boom prišiel až neskôr, s Marekom sme si založili rodinu. V tomto období bolo pre mňa komplikované hrať v divadle, chcela som čas tráviť s deťmi. Dabing bola preto ideálna práca, vedela som to všetko skĺbiť.

Nebolo vám to ľúto, že ste sa takto museli obetovať?

Vôbec to neberiem ako obetu, ale zmysluplný čas, privilégium. Som rada, že mi to Marek umožnil, že sme to vedeli skĺbiť a že bol v tomto období v práci aktívnejší, aby som sa deťom mohla venovať.

Pôsobíte ako veľmi jemné žieňa, ale v Druhej šanci ste hrali mrchu a v novom seriáli Dunaj, k vašim službám tiež. Prečo si myslíte, že dostávate takéto úlohy?

Neviem, ale teším sa z každej práce. Vždy som si myslela, že budem hrať princezné alebo nejaké milé a dobré postavy. (smiech) Asi nepôsobím sympaticky. (smiech)

Hrajú sa vám tieto negatívne postavy dobre?

Mala som šťastie, že v Druhej šanci som hrala manželku Vladka Kobielskeho a on je veľmi milý človek, veľmi dobre sa mi s ním pracovalo. V Dunaji hrám zase s Jankom Koleníkom a to je čistý sen. Janko je neuveriteľne milý, slušný, pokorný a pracovitý muž. Má tiež výborný zmysel pre humor, takže niekedy je ťažké dopovedať vetu. Aj keď hráme nie celkom kladné postavy, natáčanie si veľmi užívame.

