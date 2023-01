Veronika Nízlová s dcérkou po boku Kolárovského: Už navždy, napísala Twiinska! No potom...

Rozumejú si! Speváčke Veronike Nízlovej síce nevyšiel vzťah s hercom a hudobníkom Matúšom Kolárovským, no zostali z nich dobrí priatelia a výchovu dcérky zvládajú na jednotku.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Prednedávnom Veronika ukázala zákulisie natáčania klipu k jednej z Matúšových piesní a pochválila sa krásnymi rodinnými fotkami. "Už navždy," napísala bruneta k milej rodinnej fotke, na ktorej sa dvojica spolu s malou dcérkou Neou usmieva od ucha k uchu.

Veronikiných fanúšikov dozaista toto jej tvrdenie prekvapilo, nakoľko rodičia netaja, že napriek spoločnému dieťatku netvoria pár. "Je to názov pesničky," ozrejmila neskôr Veronika v komentároch pod príspevkom. Napriek tomu, že Veronike a Matúšovi vzťah nevyšiel, malá Nea je v tých najlepších rukách a môže si dosýta užívať pozornosť oboch rodičov.

I keď sa niekedy zdalo, že Veronika a Matúš k sebe majú viac ako blízko, podľa mladého otecka to nie je pravda. "My sme nikdy neboli úplne spolu. Vzťahy máme dobré a teraz je to najlepšie, ako to je. Udržujeme vzťahy pre nás, aby malá videla, že sme v pohode, ale nie je to medzi nami tak, ako sa šušká,“ povedal spevák nedávno pre Nový Čas.