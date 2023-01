Kövešová priznáva ťažké obdobie: Rozchody a rakovina! Trpká spoveď markizáčky

Jedna z najznámejších markizáckych tvárí Kristína Kövešová (37) zažíva krušné chvíle.

Namiesto toho, aby sa tešila zo všedných maličkostí, sa utápa sama v sebe. Ako však hovorí, človek musí rozprávať aj o svojich starostiach. Kristína má v poslednom čase hlavu v smútku. Sama priznáva, že má toho na pleciach naozaj priveľa, a to dokonca až do takej miery, že odmietla osláviť svoje meniny.

„Lebo skutočný život nie je dokonalý. Prechádzam si v súkromí ťažkým obdobím - ukončenie nefunkčných vzťahov, ale aj onkologické ochorenie blízkeho človeka. Taký je život, prežívame choroby, bolesti z lásky a množstvo ďalších problémov,“ povedala tmavovláska otvorene. Neberie to však tragicky a verí, že sa všetko jedného dňa na dobré obráti a opäť vyjde slnko.

„Chcem, aby ste vedeli, že každý z nás má niekedy ťažké obdobie, každý z nás je niekedy smutný. Je to úplne v poriadku. Je úplne v poriadku to povedať nahlas. Lebo len skutočne silný človek dokáže povedať, nielen keď je šťastný, ale aj keď je smutný,“ dodala markizáčka. Napriek vnútornému boju, ktorý prežíva, sa však snaží každé ráno nájsť niečo, čo by mohla milovať.

„Každý koniec je začiatok niečo nového. A aj keď teraz plačete, opäť sa budete usmievať, len pre to musíte niečo urobiť. Čo je to? Odpoveď máte v duši, má ju každý z nás. Nebojte sa. A čo ja? Aj keď som teraz smutná, neprestala som milovať život a nevzdám sa,“ priznala odhodlaná Kristína na záver.