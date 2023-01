Végh si užíva s rodinkou v snehovom raji: Pozrite, ako sa malý Attilka predviedol! Gény nezaprie

Bojovník Attila Végh (37) si užíva príjemné rodinné chvíle v snehovom raji. Dvojnásobní rodičia malého synčeka Attilu (3) a Dorotky, ktorá onedlho bude mať jeden rok, sa vybrali na lyžovačku do susedného Poľska.

Attila junior pritom stál na lyžiach po prvý raz. Hrdý otecko nezaháľal a so svojou polovičkou Natáliou (29) sa zhostili úlohy učiteľov. Je to v rodine! Attila Végh a jeho manželka Natália žijú naozaj aktívne, k čomu vedú aj svojho synčeka, ktorý dostal meno po svojom slávnom otcovi. Veľa času trávia vonku v prírode a športového ducha v sebe rozhodne nezaprú. Preto nebolo žiadnym prekvapením, keď svoj malý poklad postavili na lyže a už po pár hodinách mu to išlo ako po masle.

„Naša prvá rodinná lyžovačka,“ napísala Natália k záberu, kde sú všetci naobliekaní až po uši. Chlapcovi sa nový zimný šport ihneď zapáčil. „Hlavné je, že ho to baví,“ povedala blondínka s radosťou. No hneď po tom, ako mu dali dole lyžiarky, malý Attila išiel okúsiť niečo nové, a to váľanie sa po zamrznutom snehu dolu kopcom. „Potom si našiel svoju činnosť,“ dodala mamička o ich nezbedníkovi.