Adela a Viktor Vinczeovci sa už viac ako mesiac tešia z radostnej novinky. Po dlhom čakaní a absolvovaní adopčného procesu majú doma konečne vytúžené bábätko. Nakoľko sa však adopčný proces stále neskončil, pohlavie dieťatka prezradiť nemohli. Dozvedli sme sa však to, ako túto veľkú zmenu v ich životoch zvládajú, v čom je podľa nich celá alchýmia starostlivosti o dieťatko, no aj to, prečo dvojica vyhrala jackpot!