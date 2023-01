Monika Hilmerová a Jaro Bekr prehovorili o svojich ratolestiach: Naše deti sa za nás hanbia!

Obľúbený pár Monika Hilmerová (48) a Jaro Bekr (50) to majú doma veselé. Zo svojich dvoch drahých ratolestí, dcéry Zary (13) a syna Lea (9) si totiž na dennom poriadku robia žarty.

Moderátorovi Petrovi Marcinovi (56) v šou Neskoro večer porozprávali, kedy sa ich deti za nich skutočne hanbia a v akých momentoch by sa dokonca najradšej dali niekým adoptovať.

Rodičia, ako sa patrí! Reč je o Monike Hilmerovej a Jarovi Bekrovi, ktorí sú stabilným párom už desiatky rokov. Časom sa ich rodinka rozrástla o dva poklady, ktoré to však s rodičmi nemajú ani náhodou ľahké. „My našim deťom radi robíme hanbu. Strašne nás to baví,“ prezradili manželia moderátorovi Petrovi Marcinovi. A to hneď niekoľkými spôsobmi. „Tancujeme v aute na červenej, alebo máme také zaklínadlo, keď od nich chceme mať pokoj,“ zasmiali sa a pokračovali v rozprávaní. „Stačí povedať slovo sex. Začnú kričať fuj a ujdú od nás preč,“ dodali zákerne.

„Dcéra Zara keby mohla, tak sa dá v tom momente adoptovať,“ uzavreli túto šialenú rodinnú tradíciu. Takýto nezvyčajný chod domácnosti má však svoje dôvody, ktoré vraj pramenia z Monikinho detstva. „Ja som tak bola vychovaná a som tým poznačená. Pamätám si, ako sme s mojím otcom išli vo vlaku, bolo plné kupé a on sa ma začal pýtať, či mám ešte tie vši. Strašne som sa hanbila za všetky takéto hlášky,“ pospomínala herečka na úsmevné staré časy.