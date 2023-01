Patrik Herman sa udomácňuje v RTVS: Nahradí odídenca Vagoviča?! Kompetentní stále mlčia

Patrik Herman (48) zarezáva v RTVS presne 17 dní. Diváci ho poznajú najmä ako ostrieľanú tvár Markízy, v ktorej pôsobil ako moderátor dlhých 26 rokov. Doteraz sa však Patrik na obrazovke v RTVS neobjavil, preto sa vynárali dohady, či mu dajú kompetentní priestor.

V televízii sa však pred pár týždňami menilo vedenie spravodajstva, a tak bolo otázne, či Herman a nová šéfka Anna Sámelová (55) nájdu spoločnú reč, čo sa týka jeho vlastnej relácie. Nedávno skončil v RTVS ostrieľaný novinár Marek Vagovič (48) so svojou reláciou. Chytí sa toho Herman?

Dohoda s RTVS znela jasne - Patrik Herman svoj program dostane. No verejnoprávna inštitúcia reláciu, do ktorej by bol povolaný, stále nepromuje, a celkovo, keď ide o Hermana, je skúpa na slovo. Možno za tým stoja otrasy, ktoré nastali v RTVS od nástupu nového generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Najprv sa po 15 rokoch musel porúčať Andrej Bičan a jeho relácia 5 proti 5, neskôr rozhodol o stopke programu Tajomstvo mojej kuchyne.

Medzitým sa vymenilo vedenie spravodajstva, a tak nad moderátorským postom Hermana v RTVS visí otáznik. Čo je aktuálne isté, je, že Patrik a nová šéfka spravodajstva Anna Sámelová spolu rokujú za zatvorenými dverami. Ako však informuje blízky zdroj z prostredia RTVS, dohoda sa črtá.