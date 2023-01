Karin Majtánová otvorene o pomoci svojim deťom: Toto by ste od moderátorky veru nečakali!

Keď sa moderátorka Dámskeho klubu Karin Majtánová (48) v roku 2021 vydala za Petra Kremického (47), mala doma už dve deti. Dcéru Karin (26) a syna Samuela (15). V otázke ich budúcnosti má jasno.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Neodkladá im euro k euru na špeciálny účet, ktorý by slúžil neskôr napríklad na kúpu samostatného bývania. Verí, že to hlavné, čo ich v živote posunie oveľa ďalej, sa skrýva v niečom inom.

Nad výchovou detí a nad tým, ako sa postará o ich budúcnosť, sa musela moderátorka zamýšľať väčšinou sama. Kým dcéru Karin má moderátorka s expartnerom Milanom Reichelom, otcom syna Samuela je exmanžel Juraj Jančich, ktorému povedala áno na Bojnickom zámku. „Mám ,všetky‘ deti. Krásne a múdre. Som pyšná aj sama na seba, pretože som si ich vychovala sama, bez ich otcov, ale s výdatnou pomocou svojich blízkych,“ povedala v máji 2021 pre Nový Čas.

Skutočné manželské šťastie našla až po boku Petra Kremnického, za ktorého sa vydala po ôsmich rokoch chodenia. V ňom našla oporu aj v otázke budúcnosti svojich potomkov. Tak ako každý rodič aj ona musela premýšľať, čo im dať do vienka. Tučný účet v banke to však rozhodne nebude. Moderátorka premýšľa inak.

„Raz sa ma v jednom rozhovore pýtali, či deťom odkladám na budúcnosť, na prípadné samostatné bývanie a podobne. No, neodkladám nič, pravdupovediac investujem do ich vzdelania a zážitkov, lebo škola a to, že vidia aj niečo zo sveta, to ich rozvíja, verím, že práve to im pomôže k tomu, aby sa v dospelosti nestratili, našli si dobré zamestnanie a dokázali sa o seba postarať samy. Veď napokon, čo je zmyslom rodičovstva - vychovať ich k samostatnosti,“ zamyslela sa nedávno.