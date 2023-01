David Key a exfarmár Minh zažívajú vo vzťahu peklo: Zo slov dvojice vám bude behať mráz po chrbte!

Kontroverzný spevák David Key sa do povedomia dostal nielen svojou tvorbou, no najmä búrlivými škandálmi, ktoré priťahuje doslova ako magnet. Začalo to potyčkami s Misskou Fabušovou, nasledovala arogantná jazda v meste a nedávno prekvapil zásnubami a krátko na to rozchodom. Dnes našiel šťastie v náručí exfamára Minha, no ich vzťah momentálne prechádza poriadne tvrdou zaťažkávaciou skúškou. Zo slov dvojice nebudete chápať!