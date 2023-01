Batthyany sa dočkal uznania: V rukách má významné ocenenie, gratulácie si veru zaslúži!

Toto teda nečakal! Známy komediálny herec Peter Batthyany (56) má na svojom konte už množstvo rôznych ocenení, no v sobotu večer sa vyznamenal niečím celkom novým.

Aj so svojou dcérou Petrou (27) sa nahodili do gala a namierili si to rovno do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca, kde sa konala dôležitá udalosť. Odtiaľ si umelec odniesol trofej, ktorú si môže vystaviť na poličku úspechov.

Peter Batthyany, známy zo seriálu Mafstory či Profesionáli, nemá šťastie len v súkromnom živote, ale i v tom pracovnom. Uplynulý víkend sa konalo už šieste slávnostné odovzdávanie cien za prácu v prospech Slovenskej republiky osobnostiam slovenského verejného života. Na tomto podujatí nechýbali mnohé známe tváre v čele s Petrom. Bujarý program šiesteho ročníka uviedli zvučné fanfáry a hudobný program sa niesol v duchu vysokých operných tónov.

Potom však prišlo na to najdôležitejšie, na vyhlasovanie výsledkov a oceňovanie tých, ktorí domov neodišli naprázdno. Meno, ktoré zaznelo ako prvé, bolo práve Petrovo. „A život ide ďalej,“ napísal pokorne k záberom, kde sa pýši cenou za prácu v prospech našej republiky. Fanúšikovia umelca v momente zasypali zaslúženými gratuláciami, ktoré si herec nesmierne váži.

