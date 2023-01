Katka Knechtová o zárobkoch v hudobnom biznise: Umelci na vrchole dostávajú obrovské peniaze!

Talentovaná hudobníčka Katarína Knechtová (41) je už vyše 30 rokov na očiach verejnosti a jej meno pozná skoro každý.

Napriek tomu je u nej skromnosť na prvom mieste a všetky svoje úspechy berie s pokorou. V rozhovore pre Nový Čas Nedeľa sa rozrozprávala nielen o tom, ako vníma stále pribúdajúcu mladšiu konkurenciu, ale aj to, ako sa vyrovnáva so všetkými emóciami, ktoré vkladá do svojej hudby. Knechtová sa zo svojich úspechov nejde zblázniť, práve naopak, maká na sebe ešte intenzívnejšie.

„Stojím nohami pevne na zemi napriek tomu, že sa mi podarilo v živote dosiahnuť veľa pekných vecí. Je však nutné neustále pracovať, tvoriť čosi nové,“ rozpovedala sa v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Katka si uvedomuje jednu zásadnú vec. „Náš trh je veľmi malý a doba príliš rýchla. Človek, ktorý chce uspieť, by sa nemal zaseknúť vo vlastnej bubline slávy,“ dodala razantne. Z jej slov cítiť skúsenosti.