Petra Polnišová otvorene o živote na výslní: Toto by ste na večne usmiatu herečku nikdy nepovedali!

Známa komediálna herečka Petra Polnišová (46) patrí k najobsadzovanejším tváram u nás. V slovenskom šoubiznise je varená-pečená, no na jedno si stále nevie zvyknúť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Strašiakom je pre ňu pozornosť ľudí, ktorá k mediálnemu priemyslu neodmysliteľne patrí. Davy ľudí, desiatky až stovky fanúšikov túžiacich po spoločnej fotke či karte s jej podpisom, sú pre Petru skôr nočnou morou než poctou. Zo života na výslní má Petra aj po rokoch skúseností stále zmiešané pocity.

Pri herečke Petre Polnišovej je štandardom podať stopercentný výkon či už na obraze, alebo za ním, v pozícii producentky filmov. Mimo tohto územia je z nej však celkom normálna žena, ktorá sa stará nielen o svoju domácnosť, ale aj milovaných synov a partnera. A práve táto druhá poloha jej jej oveľa bližšia ako tá trblietavá na výslní.

Na plesoch, galavečeroch či iných prominentných podujatiach by ste ju zahliadli len ťažko. „Ja som ten typ, že sa do šoubiznisu veľmi nepletiem. Nechodím často na akcie a čím ďalej, tým menej ma to baví,“ priznala v rozhovore s Bekimom v jeho podcaste.

Nepopiera, že práca v médiách ju baví, no má to hranice. „Je to zaujímavé územie, ale vôbec nie je také kvetnaté, ako si to ľudia predstavujú,“ vysvetlila Petra, ako celú tú šoubiznisovú pozlátku vníma.