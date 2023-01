Playmate Cifrová po úspešnom umelom oplodnení prezradila viac: Prečo túžim po dievčatku!

Splnil sa jej sen! Bývalá playmate Eva Cifrová (40) si bábätko doslova vysnívala. Ako prezradila Novému Času, nechcela sa vzdať túžby po dieťatku.

Ako si povedala: kedy, ak nie teraz, a preto spolu s partnerom Lukášom (40) podstúpili umelé oplodnenie. Zdĺhavá a náročná cesta za dieťatkom dopadla úspešne. Blondínka si z celého srdca želá, aby tehotenstvo úspešne zdolala a dieťatko prišlo na svet zdravé. Ak by si však mohla vybrať pohlavie, bolo by to dievčatko.



Cifrová takmer pred mesiacom oznámila, že umelé oplodnenie sa podarilo a ona sa stane mamou. „Som extrémne unavená. Vedela by som prespať aj pol dňa. Býva mi zle, ale dá sa to zvládnuť. Skokovo som pribrala dve kilá. Zaujíma ma, ako budem priberať a ako sa to moje delo bude správať,“ povedala Novému Času dojatá Eva.

Čo však prezradila, je, že vo veľkom sa jej zmenili chute. „Veľmi mi zapácha káva. To ma veľmi prekvapilo, pretože ja som mala veľmi rada kávu. Teraz ju nemôžem ani cítiť. A niektoré veci mi celkovo smrdia. Chutí mi ovocie a mliečne výrobky,“ rozpovedala.

Eva prezradila aj to, ktoré pohlavie u nej vyhráva. Má také menšie želanie. „Dievčatko chcem. V našej rodine sú najmä synovia, takže v našej rodine si želáme najmä dievča. Ale či to bude dievča, alebo chlapec, hlavne, nech je to zdravé,“ ozrejmila budúca mamička.