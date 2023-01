Pauhofová otvorene o materstve pre Nový Čas: Herečka neskrýva nadšenie, priznala aj obavy

Už tri mesiace je ako vymenená! Herečka Táňa Pauhofová (39) sa stala začiatkom októbra minulého roka mamou rozkošného dievčatka.

Spolu s manželom, hudobníkom Jonatánom Pastirčákom (30) sa ocitli v úplne novej životnej etape, ako novopečení rodičia dcérky menom Míla (3 mes.), ktorá sa ihneď stala ich svetom. Ako Táňa prezradila Novému Času, takto si materstvo vôbec nepredstavovala. Tvrdí však, že byť matkou je niečo neuveriteľne krásne napriek tomu, že sa objavil strach, ktorého sa nedokáže zbaviť.

Miluje ju! Obľúbená herečka Táňa Pauhofová sa aktuálne z divadelného a televízneho prostredia stiahla. Reflektory a kamery vystriedali plienky a cumlíky a v jej domácnosti sa roztočil kolotoč mamičkovských povinností. Táňa sa roly rodiča zhostila zodpovedne a svojej malej dcérke Míle sa venuje celá. Ako povedala Novému Času, všetko úspešne zvláda, no priznáva, že okrem radosti zažíva aj starosti.

Ako sa Táňa cíti v úlohe matky? „Má to všetko farby dúhy. Som nadšená aj vystrašená. Denne sa učím byť matkou,“ prezradila herečka s úsmevom Novému Času. Sympatická ryšavka si materstvo predtým, ako sa stala milujúcou matkou, neidealizovala a ani doň nešla s očakávaním. „Všetko je tak, ako som si určite predstaviť nevedela. Lebo to nie je na chvíľu (veľmi si želám). Prvýkrát je to asi všetko nanovo a inak, ako bolo doposiaľ,“ dodala.