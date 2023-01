Čírová si s rodinou užíva zimnú lyžovačku v Alpách: Na sarkastický komentár odpovedala bravúrne

Obľúbená speváčka Mária Čírová (34) sa na zimnú dovolenku vybrala do zasnežených rakúskych Álp. Tam si spolu s manželom Mariánom Kachútom (49) a deťmi - dcérou Zoe (10), synom Hugom (13) a najmladším Rubenom (2) - už pár dní užívajú poriadnu snehovú nádielku na lyžiach.

Tváre im zdobia zimou vyštípané líca a široké úsmevy. Speváčka si čarovné chvíle nedala pokaziť ani zlomyseľnými komentármi jednej fanúšičky, ktorá sa bez okolkov pustila do jej detí. Veľkú hlavu si z toho nerobí!

O umelkyni Márii Čírovej je známe, že jej rodina pre ňu znamená úplne všetko a vždy ju má na prvom mieste. Spoločné chvíle rada prezentuje na svojom profile a nedá si ich pokaziť ani negatívnymi komentármi, s ktorými sa z času na čas stretne. „A vaše deti do školy nechodia?“ neodpustila si jedna zo speváčkiných sledujúcich sarkastickú poznámku.

Mária sa však nad komentárom povzniesla a s pokojom naň odpovedala. „Spomeňte si na časy, keď sme boli deti. Čo by ste povedali rodičom, keby chceli zobrať rodinu do hôr a užiť si spoločný čas. Nešli by ste kvôli škole?“ spýtala sa milo. Hudobníčka v tom nevidí žiadny problém.

„Veď 5 dní v škole sa dobehne raz-dva, pokiaľ sa človek s deťmi pravidelne učí, alebo sa učia samy,“ dodala Čírová s chladnou hlavou. Umelkyňa tak jednoducho uviedla veci na pravú mieru a pokračuje vo vychutnávaní si rodinných chvíľ v ľadovom kráľovstve za našimi hranicami.