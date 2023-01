Kollár si dvakrát užíval s mladou Laurou v Dubaji: Ďalšie dieťa na ceste?! Politik a blondínka reagujú

Romantika v emirátoch. Predseda Národnej rady SR a najznámejší slovenský multiotecko Boris Kollár (57) má už teraz na svojom konte 12 detí, ktoré mu na svet priviedlo desať žien. O svoje ratolesti sa príkladne stará, no je zrejmé, že stále nemá dosť.

Jeho početná rodina by sa mala totiž opäť rozrásť. Adeptkou na matku číslo 11 má byť Kollárova nedávna známosť, speváčka Laura Vizváryová (28), ktorú sa po boku politika, napriek letiskovým manévrom podarilo Novému Času odhaliť po prílete z Dubaja. Tam si spolu užívali hneď dvakrát a nie je to náhoda. Viaceré zdroje tvrdia, že je blondínka v radostnom očakávaní, čo naznačuje aj jej rastúce bruško. Bude sa Kollár tešiť z ďalšieho potomka?

Boris Kollár je nielen známy politik a podnikateľ, ale jeho meno sa už dlhé roky spája s prívlastkom multiotecko. V plodení detí sa rozhodne nijako neobmedzuje a počet potomkov stále viac a viac rastie. Už teraz má totiž na svojom konte dvanásť ratolestí, ktoré má s desiatimi ženami. Podľa informácií Nového Času sa však zdá, že pri tomto čísle rozhodne nezostane a je možné, že už o pár mesiacov bude mať ďalšie dieťa.

Jeho nová známosť, speváčka Laura, s ktorou za posledné mesiace strávil už dve dovolenky v exotickom Dubaji, by totiž mala byť v radostnom očakávaní. „Bola som s ňou nedávno a zdalo sa, že má väčšie bruško. Hovorí sa, že čaká dieťa s Kollárom,“ povedal nám zdroj z okolia plavovlásky. Nový Čas sa preto na ňu obrátil, no do reči jej veľmi nebolo.

„Mňa by len zaujímalo, kto vám podáva tieto informácie. Vidia ma ľudia s bruškom? Tak som asi len pribrala. Prepáčte, nebudem k tomu nič hovoriť, je to moje súkromie,“ povedala nám Vizváryová.

Rovnako do piesku strčil hlavu aj samotný Boris. „Fakt na toto nebudem reagovať,“ napísal nám Kollár. Ten sa zrejme drží naučeného scenára a správa sa rovnako ako v minulosti.