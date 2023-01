Komička Salátová prezradila, že túžila po úplne inej profesii: Nešla do toho kvôli kilám!

O vytúžený džob ju obrali kilá! Úspešnú komičku Simonu Salátovú (28) živí jej podrezaný jazyk a skvelý humor, vďaka ktorému si získala obrovské sympatie. Simonina hviezda žiari čoraz silnejšie, no v predstavách sa videla niekde celkom inde.

Ešte pred 10 rokmi mala v pláne podať prihlášku na školu herectva a stáť na jednom pódiu po boku významných hereckých mien. Jej sen sa však rýchlo rozpadol po tom, čo sa dozvedela, že z dievčat, ako je ona, herečky nikdy nebudú. Salátová fanúšikov opäť poriadne šokovala.

O prekvapenie sa postarala úprimnou spoveďou o svojich nenaplnených túžbach. „Vedeli ste, že som chcela byť pôvodne herečka?“ prezradila. Plán bol teda jasný.

„Už som mala prihlášku na VŠMU, keď mi kamarát povedal, že dievčatá s mojím telom veľmi neberú, že sú to zbytočne vyhodené peniaze. A ak som si v tom čase niečo fakt nemohla dovoliť, tak vyhadzovať peniaze a byť sebavedomá,“ dodala zarmútene.

Zaradila spiatočku

Blondínka sen o herectve zahodila za hlavu. „Nakoniec som komička. Občas mávam predstavy o paralelných svetoch, a hovorím si: Mohla som sa kamarátiť so Studenkovou. Predpoklady mám,“ zavtipkovala. Aj keď sa v terajšej kariére našla, neraz si zaspomína a stratí sa v predstavách.

„Je normálne premýšľať nad tým, čo by bolo, keby. Moja starká mala na to najlepšiu odpoveď: ,Keby pes nes..l, tak ho roztrhne.‘ A to je všetko, čo k potenciálnym životom treba povedať,“ ukončila svoju spoveď. Usmievavá Simona síce nedobýja divadelné dosky, no svojimi vystúpeniami baví tisícky ľudí, ktorým zakaždým vyčaruje úsmev na tvári.

