Speváčka Katka Knechtová: Prežívam zmätok, smútok a snahu bojovať o to svoje miesto na zemi

Katka Knechtová (41) pôsobí na hudobnej scéne takmer tridsať rokov a napriek úspechom, ktoré sa jej za ten čas podarilo dosiahnuť, ostáva až prekvapivo skromná.

Nedávno sa jej tvár objavila v New Yorku na Times Square v rámci svetovej kampane Spotify Equal, ktorej cieľom je zrovnoprávnenie žien v hudobnom priemysle. Speváčka to považuje za jeden z najemotívnejších zážitkov vo svojom doterajšom pracovnom živote.

Svietiť na jednom z najikonickejších miest v Amerike je veľký úspech, pre umelcov z našich končín obzvlášť. Ako ste na to reagovali?

V New Yorku som bola ešte pred pandémiou, hrali sme tu s kapelou koncert pre Slovákov, ktorí tam žijú. Pri tejto príležitosti som natočila i videoklip ku skladbe FEA, takže som tam pobudla trošku dlhšie a na toto miesto mám úžasné spomienky. Mrzí ma, že som tú septembrovú atmosféru nemohla zažiť osobne, boli sme s kapelou vyťažení koncertovaním. Celú kampaň vnímam aj s odstupom času veľmi pozitívne, je to vec, ktorá sa podarí iba raz za život, ak vôbec, a spolu s mojou manažérkou sme ju i na diaľku intenzívne prežívali.

V rámci reakcií na tento úspech ste uviedli, že ste šťastná a hrdá, no vašu kariéru to výraznejšie neovplyvní.

Stále platí, že stojím nohami pevne na zemi napriek tomu, že sa mi podarilo v živote dosiahnuť veľa pekných vecí. V rámci Slovenska a Čiech, kde taktiež pôsobím, je však nutné neustále pracovať, tvoriť čosi nové. Nemôžete sa zblázniť z jedného úspechu, náš trh je veľmi malý a doba príliš rýchla. Človek, ktorý chce uspieť, teraz nehovorím iba o hudobníkoch, by sa nemal zaseknúť vo vlastnej bubline slávy. Konkurencia je obrovská - tí, ktorí sú aktuálne na vrchole, zarábajú obrovské peniaze a ponuky sa im len tak hrnú, môžu byť o rok niekde úplne inde. A my, ktorí sme si už čo-to prežili a ešte stále dokážeme ľudí zaujať, pretože na sínusoidy sme si zvyk­li, to asi zvládneme. Vždy tvrdím, že prežijú hlavne tí, ktorí vydržia.

Odráža sa intenzita toho, ako často a koľko ste na obraze, aj na pozornosti ľudí, ktorí sa pasujú do kategórie vašich priateľov?

Moje priateľstvá sú preverené rokmi. Môj životný štýl a veci, ktorými som si prešla, preverili aj mojich najbližších. Tých istých ľudí, ktorí stáli od začiatku pri mne, mám pri sebe dodnes. Kráčajú so mnou po ceste toho normálneho života a som za nich vďačná. Mám šťastie na ľudí, ktorí ma obklopujú, a hoci je každý akoby z inej planéty, naše svety sa krásne prepájajú a dopĺňajú. Obzvlášť ženské, úprimné priateľstvá sú o to cennejšie, vaše čitateľky mi možno dajú za pravdu. (úsmev)