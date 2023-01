Krásna Slovenka pobláznila svet: Pozývam vás do trojky! Dračica o obľúbenom porne aj vzťahu s megastar

Krásna slovenská modelka a bývalá finalistka Miss Slovensko 2016, Veronika Rajek (26), odhalila svoje obľúbené porno videá a tiež pozvala fanúšikov do trojky.

Fotogaléria 30 fotiek v galérii

Pôvabná blondínka, ktorá má na sociálnych sieťach obrovskú fanúšikovskú základňu s 3,5 miliónmi sledovateľov, prednedávnom vyvolala vo svete rozruch, keď ju svetové médiá začali spájať s megahviezdou amerického futbalu Tomom Bradym.

Špekulácie sa začali šíriť po tom, ako dala Bradymu kopačky jeho manželka, modelka Gisele Bündchen. Rajek sa tiež objavila na zápase NFL v drese Bradyho a na sociálnej sieti napísala: "Videla som legendu. Ak by sa ma niekto spýtal, či milujem Bradyho, áno, milujem ho. Ukážte mi osobu, ktorá by ho nemilovala," vyznala sa sexica, ktorá najnovšie šokovala opäť.

Ako uvádza Daily Star, Slovenka, ktorá je tiež hviezdou na platforme pre dospelých OnlyFans, prezradila, že pozerá porno a aké sú jej obľúbené kategórie. "Áno, toto je môj plán na sobotu večer," zverila sa modelka v podcaste Pillow Talk. "Mám rada trojky a lesbičky, rada sledujem dve dievčatá alebo dvoch chlapcov. Som bisexuálka," nechala sa počuť Rajek s tým, že porno rada pozerá aj v spoločnosti partnera. Hoci chodila aj so ženou, tvrdí, že ženy jej vždy zlomia srdce, no na trojku s osobou nežnejšieho pohlavia by kývla.