Bažík a Bagová nahodili raketové tempo: Tešia sa z veľkej noviny a spriadajú svadobné plány

Speváci Peter Bažík a Ivanna Bagová len nedávno priznali, že tvoria pár, no pár mesiacov na to prišla dvojica s omnoho väčšími novinkami. Na Vianoce nasledovali zásnuby a onedlho sa zo zaľúbencov stanú rodičia. K rodičovským povinnostiam pribudnú svadobné prípravy a vyzerá to tak, že nie len tak hocijaké.