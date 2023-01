Herman už zarezáva v RTVS, no stále je bez relácie: Za čo moderátora televízia vlastne platí?!

Už je v novom, no bez vlastného programu! Dlhoročná televízna tvár Patrik Herman (48) televízii Markíza, svojmu druhému domovu, nadobro zamával po dlhých 26 rokoch, a to ešte v októbri 2022.

Tento veľký životný krok urobil po tom, ako sa rozhodol prijať lákavý flek v konkurenčnej RTVS.Ako sa však zdá, na obrazovke zatiaľ príležitosť nedostal a v pozícii moderátora ho nevidieť.

Čo aktuálne Hermana v telerozhlase zamestnáva? Tvrdil, že v televízii v Záhorskej Bystrici mu nechýbalo nič. A predsa sa z jej radov porúčal, a to takmer po troch dekádach spolupráce.

Moderátor Patrik Herman si povedal, že zmena je život a len mu to prospeje. „Som veľmi rád, že ponuka, ktorá prišla, mi otvára cestu robiť to ďalej, venovať sa pomoci ľuďom,“ prezradil Novému Času Herman, ktorého do novej práce zlákal verejnoprávny telerozhlas.

Ako sa hovorí, človek po rokoch praxe vkročiť do horšieho rozhodne netúži, a tak je jasné, že prácu v RTVS nezobral len za pekný úsmev, ale za slušný balík peňazí. Pracovná zmluva, na základe ktorej si Herman a vedenie verejnoprávnej televízie potriasli rukami, platí od začiatku januára. Patrik tak len vymenil kľučku na dverách od Markízy za tú od dvier RTVS.