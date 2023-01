Malachovská s manželom Martinom svoj vlastný recept na šťastie: Čo plánujú tento rok?

Moderátorka Iveta Malachovská (57) a operný spevák Martin Malachovský (54) sú už dlhé roky na výslní. Známi sú pozitívnym pohľadom na svet, lebo aj napriek nepriaznivému osudu len tak nestrácajú elán.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spevák už viac než tri roky bojuje s nevyliečiteľnou chorobou sklerózou multiplex. To im však nebráni naďalej plniť si svoje sny a pri každej možnej príležitosti preskúmať nové kúty sveta. Malachovská s manželom majú svoj vlastný recept na šťastie.



„Žijeme náročné časy, keď sa menej smejeme, menej si užívame. Dbám hlavne na to, aby moji blízki mali radosť,“ prezradila moderátorka. Základom ich manželstva je rodinná pohoda a vzájomné načúvanie si. „Máme želania, ktoré súvisia so zdravím, stále sa usilujeme obaja sa navzájom podporovať a držať jeden druhého,“ dodala s nádejou. So vztýčenou hlavou si naplánovali aj rok 2023.

„Máme naplánovaných niekoľko cestovateľských snov, či už Brusel alebo Paríž,“ povedala s iskrami v očiach. Prominentný pár je dôkazom, že ak sú dvaja pevne nohami na zemi a podporujú sa, zvládnu úplne všetko. „Dôležité je pre nás nesnívať životy iných ľudí, ale žiť naplno ten svoj,“ povedala rozhodne.