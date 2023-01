Vinczeovci sú rodičmi: Ako na dieťa reagovali rodičia Adely? Od mamy nikdy nepočula túto otázku

Dočkali sa! Adela a Viktor Vinczeovci sú konečne rodičmi vytúženého bábätka. Pre Nový Čas Víkend prehovorili, ako k tomu došlo či ako na malé klbko šťastia reagovali ich rodičia.

Bolo to dieťa už v kontakte s niekým z vašej rodiny?

Adela: Áno, samozrejme.

Viktor: Počas Vianoc sme boli u jedných aj druhých rodičov, boli to také hromadné zoznamovacie stretnutia. Aj môj brat má teraz malé bábätko.

Aká bola reakcia starých rodičov?

Adela: Moji rodičia sa tešia. Musím povedať, že som za svojich rodičov všeobecne veľmi vďačná, ale aj z toho hľadiska, že nikdy som nepočúvala také to: „A kedy bude vnúča?“ Nikdy to nebrali tak, že je mojou povinnosťou im dať vnúča, pričom mnohí zažívajú v tomto smere obrovský tlak. Mama mi koľkokrát povedala: „Veď ty máš taký krásny pestrý život, nerieš to.“

Viktor: Tým, že naši bývajú v Šali, tak pre nich bol ten kontakt trochu neskorší, najprv bol len virtuálny. A v momente, keď sa už stretli, myslím, že tam do­šlo k očividnému posunu na strane mamy aj otca. A uvidíme, čo bude. Sme na ceste, na ktorú si musia všetci okolo nás zvyknúť.

Pokiaľ ide o pohlavie, ktoré zatiaľ nemôžete prezradiť, komu z vás sadlo viac?

Viktor: Zistili sme, že to vôbec nie je podstatné.

Adela: My sme vlastne nemali žiadnu preferenciu, nekreslila som si v hlave, ako by to dieťatko malo vyzerať. Je to dieťa, ktoré potrebuje rodičov, a to je to podstatné.

