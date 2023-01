Divadlo otvorili divadlom! Bratislava má oficiálne svoju prvú mestskú divadelnú scénu.

Stalo sa ňou Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré po sedemmesačnej prestávke opäť slávnostne otvorili.Verejnosť sa za ňou išla dotrhať, pred divadlom sa tvorili dlhé rady. No stálo to za to.

Smiech bolo počuť z každej strany, pretože krst umeleckej scény odštartoval komédiou Kopny! Buchny! Ric!, v ktorej sa v tom najlepšom svetle predviedli herci Anna Šišková (62), Juraj Bača (35) či Kristína Tormová (40). Krstnou mamou divadla sa stala herečka Zuzana Fialová (48). „Divadlu veľa divákov,“ ozývalo sa sálou.