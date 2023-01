Čerství rodičia Adela a Viktor Vinczeovci: Ako im podarilo dieťatko taký dlhý čas utajiť?

Viac ako mesiac sa im to darilo tajiť, hoci, ako sami vravia, nijako sa neskrývali. Manželia Adela (42) a Viktor (31) Vinczeovci opäť o kus pokročili vo svojom sne stať sa rodičmi. Vianoce strávili v trojici, no zatiaľ sú opatrní, pretože adopčný proces ešte ani zďaleka nie je na konci. A tak si pohlavie dieťatka, jeho vek či výzor nechávajú pre seba.

Na koľkej prechádzke s kočíkom sme vás zastihli?

Adela: Neviem, už to nerátame.

Viktor: A trvalo to dlhšie, ako sme čakali. (smiech)

Adela: Na druhej strane sme aj radi, že sa na to prišlo, lebo to nechceme úplne skrývať.

Ako sa vám to teda podarilo taký dlhý čas utajiť?

Viktor: No, to je otázka skôr pre vás. (smiech) Nijako sme sa neskrývali, kočíkovali sme, boli sme v reštaurácii a mnoho ľudí o tom muselo vedieť, lebo sme si museli nanovo zariaďovať pracovné veci. Takže sme prekvapení, že nás nik neodhalil viac ako mesiac.

Adela: Musela som o tom mnohým ľuďom povedať, lebo som mala napríklad na december naplánovaných množstvo podujatí, ktoré som mala moderovať, a zrazu som zavolala, že viete čo, musím to zrušiť. A v takých situáciách sa nehovorí, že z rodinných dôvodov, to sa neakceptuje. Musela som to ľuďom vyslovene povedať, aby môjmu kroku rozumeli.

Aké boli reakcie?

Adela: Všetky boli veľmi pozitívne, prajné, pekné. Je zaujímavé, ako reagujú rodičia a nerodičia. (smiech)