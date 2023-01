Budú rodičmi! Spevácky pár Bagová a Bažík poodhalil súkromie: Ako si vyveštili spoločné dieťa

Spevák Peter Bažík našiel po rozvode s manželkou Kristínou šťastie v náručí známej speváčky Ivanny Bagovej, v ktorej zdá sa, skutočne našiel tú pravú. Dvojica sa na Vianoce zasnúbila, no to nie je zďaleka jediná novinka v ich živote. Zo snúbencov sa onedlho stanú rodičia a potomka sa už nevedia dočkať. Zaľúbenci odhalili súkromie a prezradili nielen to, ako sa túto radostnú novinu dozvedeli, no aj to, prečo ju spevák vyveštil!