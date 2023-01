Šťastná playmate Cifrová po úspešnom umelom oplodnení: Aha, ako mi rastie bruško!

Šťastím bez seba! Playmate Eva Cifrová (40) sa stane mamou. Blondínka vždy túžila po rodine, no osud jej nedoprial počať bábätko prirodzenou cestou. Nevzdala sa však a s partnerom Lukášom (40) sa rozhodli vydať cestou umelého oplodnenia.

Po zdĺhavom procese, pri ktorom radosť striedali menšie obavy, všetko úspešne dopadlo a Eva žiari. Je to presne sedemnásť dní, čo playmate Eva Cifrová oznámila na sociálnej sieti radostnú správu, že je tehotná. Ako prezradila, nikdy sa nevzdávala a dúfala, že cesta za vytúženým dieťaťom formou umelého oplodnenia sa podarí, a nemýlila sa.

Po embryotransfere (zavedenie embrya do maternice) jej lekári oznámili, že všetko by malo byť jasné o dva týždne, keď príde na vyšetrenie krvi. „Doparoma, ja to nevydržím. Urobila som si test. A na moje prekvapenie na tom teste boli dve silné čiarky. Hovorím si, Bože môj. Nemôžem tomu uveriť. Tak som si urobila ďalší test,“ povedala dojatá Eva. „Je to neuveriteľné, ale už začínam vidieť rastúce brucho. Už je tam,“ dodala budúca mamička.

