Práca si berie svoju daň: Sexi Adam Bardy o hereckom chlebíčku! Čo si herec užíva najviac?

Život Adama Bardyho (28) sa v priebehu troch rokov od základov zmenil. Model a bývalý veliteľ čaty čestnej stráže prezidentky Zuzany Čaputovej (49) sa najmä po minuloročnom účinkovaní v Let’s Dance stal žiadanou televíznou tvárou.

Najťažšie chvíle Adam zažíval, keď bol ešte členom armády a miestom jeho práce bol Prezidentský palác, popritom tancoval v šou Let’s Dance a nakrúcal seriál Druhá šanca.

Preto sa v júli 2022 rozhodol vyzliecť uniformu a naplno sa venovať herectvu, ktoré, ako hovorí, predtým nemal ani v hľadáčiku. „Mám teraz inak rozložený čas. Veľmi si napríklad užívam rána so svojou rodinou, keď mám neskorší nástup na pľac,“ povedal pre Nový Čas počas novinárskej premiéry Mamy na prenájom. „Niekto si to možno neuvedomuje, ale pre mňa je to naozaj niečo, čo som dlho nezažil, okrem víkendov, samozrejme. Mať s nimi raňajky,“ teší sa herec.