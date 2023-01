Moderátorka Skoncová sa mohla po deviatich mesiacoch znovu zhlboka nadýchnuť: Konečne jej odľahlo!

Dvojnásobná mamička Soňa Skoncová (36) len pred pár dňami porodila dlhoročnému partnerovi Robovi malý poklad. Po synčekovi Robkovi (1) priviedla na svet dcérku Elizu. Tá jej však počas tehotenstva dala poriadne zabrať.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Posledných 9 mesiacov totiž Skoncovú potrápila tehotenská nádcha, ktorej sa nijak nevedela zbaviť. Tomu je však konečne koniec a brunetka sa môže naplno venovať materstvu. Konečne jej odľahlo!

Už je to viac než týždeň, odkedy sa teraz už štvorčlenná rodinka vytešuje z nového člena. Skoncová má však dôvodov na radosť viacej. „Cítime sa výborne, hlavne ja, pretože mi po takmer 9 mesiacoch odišla tehotenská nádcha,“ pochválila sa na svojom profile.

Obdobie tehotenstva bolo pre ňu krásne, zato občas aj dosť trpké. „Je to neuveriteľný pocit, 9 mesiacov s tým žiť bolo naozaj náročné,“ dodala úprimne. Teraz je však už všetko presne tak, ako má byť. „Mne je počas šestonedelia často do plaču, ale od šťastia. Vidieť moje dve detičky spolu, to je neopísateľný pocit a dopriala by som to každému,“ povedala moderátorka so slzami v očiach.