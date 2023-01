Na obrazovky prichádza dobový seriál Dunaj: Obchodnému domu vdýchnu život známe herecké tváre!

Obchodný dom Dunaj patril kedysi k pýcham Bratislavy, teraz sa doň „nasťahovali“ herci. V roku 1936 ho pre firmu Brouk a Babka naprojektoval Christian Ludwig a patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu. Mal 6 nadzemných a 2 podzemné podlažia.

Neskôr ho premenovali na OD Dunaj. Dnes je táto národná kultúrna pamiatka prázdna, bude sa rekonštruovať. Preto si ho tvorcovia markizáckeho seriálu Dunaj, k vašim službám postavili v ateliéri. Zaujímalo nás, či si ho herci, ktorí v ňom účinkujú, pamätajú.

Monika Hilmerová (48)



Dej seriálu sa odohráva v 40. rokoch v Bratislave, keď boli mladí moji starí rodičia a mne ožívajú spomienky na nich, na ich rozprávanie o tej dobe a o Bratislave. Názov Brouk a Babka pre moju babku zotrval, kým žila, hoci už v mojom detstve sa volal Dunaj a bol prvým obchodným domom v Bratislave. Moje osobné spomienky sú už z čias socializmu, ale pamätám si, že som tam chodila ako dieťa. V markizáckom seriáli si zahrá úlohu Vilmy Rusnákovej, vedúcej oddelenia módy.

Ján Koleník (43)



Ja som Banskobystričan, v Dunaji som bol iba raz. Keď som prišiel do Bratislavy, poznal som len Tesco, divadlo a intrák. Viem, že obchodné domy boli pekné a komornejšie a bolo tam dostať všetko. Dalo sa tam nájsť niečo, čomu sa hovorí kvalita, naše značky, boli to rodinné podniky, rodinné značky, ktoré mali tradíciu aj remeselnú kvalitu. Niekde som zachytil, že Dunaj by sa mal rekonštruovať. Koleník sa v seriáli zhostí postavy Waltera Klausa, ktorý je vojenským pridelencom.