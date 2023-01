Herečka Hana Gregorová o radikálnej telesnej zmene: Podstúpi plastickú operáciu? Priznala jednu obavu!

Keď je tu taká možnosť, prečo si nepomôcť. Herečka Hana Gregorová (70) sa nikdy netajila tým, že vo svojom živote rada skúša nové veci.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako sama hovorí, síce má už 70, duchom je však stále mladá. Rada sa stretáva s mladými ľuďmi a užíva si každý jeden deň plnými dúškami. Dokonca má dôvod, pre koho sa udržiavať v kondícii a vyzerať čo najlepšie. Hana má doma mladého partnera Ondřeja Koptíka (37), ktorý jej dobíja baterky. Umelkyňa však priznala, že napriek tomu, že sa cíti skvelo, na jej tvári badať známky starnutia.

Herečka Hana Gregorová, ktorá aktuálne exceluje v seriáli Hranica, sa o svoje telo stará. Uvedomuje si však, že už nie je najmladšia. „Človek sa v mojom veku nezavďačí. Keď sa namaľujem, je to zlé. Keď nie, vyzerám, ako keby som sa o seba nestarala. Neviem, kde je šablóna pre môj vek. Ja som so sebou spokojná,“ priznala Hana v rozhovore pre televíziu JOJ.

Proti estetickým zákrokom nemá nič a nebyť jednej malej obavy, tak by sama vliezla pod chirurgický nôž. „Desať rokov som zvažovala, že by som si dala trochu natiahnuť kožu na krku, ale obávam sa, že by som sa z narkózy už nezobudila,“ dodala Gregorová so smiechom. Z veku si tak nič nerobí a v živote prijíma všetko tak, ako je.