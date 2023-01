Už sú rodičmi! Vinczeovci pre Nový Čas prehovorili o svojich pocitoch: Bola to láska na prvý pohľad

Sú traja! Manželia Adela (42) a Viktor (31) Vinczeovci sú už vyše mesiaca rodičmi. Šťastná správa, že úrady majú pre nich vytúžené dieťaťko, ich životom zamávala. Ako prezradila Adela Novému Času, s Viktorom prijali, že im osud nedoprial stať sa rodičmi prirodzenou cestou.

Nikdy sa však svojho sna nevzdali a rozhodli sa pre adopciu.Ono sa to však podarilo, a to v čase, keď to najmenej čakali. Prácu ihneď vystriedala starostlivosť o malého človiečika. Na rad prišlo množstvo emócií.

Šťastím bez seba! Manželia Adela a Viktor Vinczeovci vždy otvorene hovorili o problémoch s reprodukciou či tehotenstvom. Viktor sa netajil tým, že jeho kvalita spermií je nízka. Dvojica však slová ako „nie, nedá sa, nie je to možné“ nikdy nepoznala. Ako si povedali, keď to nepôjde prirodzene, dieťatko do ich života aj tak príde - vďaka úradom, prostredníctvom adopcie sa stanú rodičmi a dovtedy neznámemu dieťaťu vytvoria domov. Obaja vedeli, že to bude dlhá a náročná cesta plná čakania. Boli pripravení aj na to, že na prvýkrát sa to podariť nemusí. No čakať a dúfať sa vyplatilo.

„Spomínam si na tie prvé dni, čo sme boli spolu doma. Tam sa vystriedali všetky emócie, ktoré človek môže mať. Bolo to zaujímavé pozorovať. Aha, teraz plačeš od dojatia. V obrovskom tempe nastupovali emócie. Keďže nie sme biologickí rodičia, nevieme to porovnať. Ale je to tam,“ povedal Novému Času novopečený otec Viktor.