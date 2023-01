Dara Rolins tak úprimná ešte nikdy nebola: Dojemné slová o dvoch najdôležitejších mužoch jej života

Hudobná diva Dara Rolins (50) má za sebou množstvo životných úspechov. Na výslní je už od útleho detstva a odvtedy ani na sekundu nepoľavila. V súkromí je však blondínka v prvom rade mamou dcéry Laury (14).

V úprimnom rozhovore pre Nový Čas víkend pri príležitosti oslavy svojej 50-ky porozprávala nielen o svojom naplnenom živote, ale aj o mužoch svojho života. Na piedestál však postavila okrem milovaného otca hlavne svojho terajšieho priateľa, slávneho exfutbalistu Pavla Nedvěda (50), ktorý z nej robí najšťastnejšiu ženu na svete.

Dara má za sebou pár nevydarených vzťahov, ale minulý rok ju opäť zasiahol Amorov šíp a odvtedy žiari po boku Pavla Nedvěda. Na to, aby blondínka vedela oceniť taký harmonický vzťah, aký má teraz, musela trochu dozrieť. „Spomínam si, že u mňa to bolo vždy tak, že ak sa zápalka nerozhorela hneď a necítila som to ,vzrúšo‘ na prvú dobu, tak ma ten chlap viac nezaujímal. Ide to však ruka v ruke s tým, že ako rýchlo to vzplanie, tak rýchlo to má tendenciu aj dohorieť,“ priznala Dara v rozhovore pre Nový Čas víkend. Svoju spriaznenú dušu hľadala dlho, kým si uvedomila, akými hodnotami by jej polovička mala disponovať.