Spevácka hviezda Eva Máziková (73) je známa svojou energickou povahou a s ňou spojenou chuťou do života. Po silvestrovských výbuchoch radosti a nástupe nového roka sa rozhodla podeliť o naozaj zaujímavý darček, ktorý dostala od svojej malej netere.

Po rozbalení krabice zostala v nemom úžase. Dnu sa totiž nachádzal obrovský rúž. „Hovorila som si - najväčší rúž na svete? Čo ja s ním budem robiť?“ priznala Eva. Darček však v sebe skrýval ešte jedno prekvapenie.

„Vnučka na mňa začala kričať - babi, otoč to. Tak som to otočila, a to chladič na víno. Tak si hovorím - och, áno, dievčatá. Párty, párty, párty,“ dodala Máziková nadšene, ktorú tento dar nesmierne potešil a prekvapil zároveň.

