Kali čelí kritike fanúšikov: Prečo ideš na plejbek?! Takú reakciu od rapera nikto nečakal

Na rapera Kaliho (40) sa zosypala poriadna lavína tvrdých slov. Hudobník vraj už nedokáže podávať také kvalitné výkony, na aké boli jeho verní fanúšikovia zvyknutí. Nadšenci Kaliho hudby preto nezostali ticho a výčitkami na jeho adresu vôbec nešetrili.

Najviac ich štve to, že raper už nespieva naživo a v pozadí každého koncertu hrá hudba s jeho spevom. Kali má však na to vážny dôvod. Raper Kali, pochádzajúci z Petržalky, si rokmi vybudoval obrovskú fanúšikovskú základňu a jeho meno je známe takmer všetkým Slovákom.

Slová chvály sa však razom obrátili na kritiku a Kali to od svojho verného publika poriadne schytal. „Prečo na koncertoch hrá hudba s tvojím spevom a ty do toho spievaš?“ útočili nespokojní zvedavci. „Už to nie je veľmi dobré,“ nešetrili ho. Kali má však na všetko jasnú odpoveď.