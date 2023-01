Gáborík a Valábik zdrhli z RTVS ku konkurencii: Stopka obľúbenej relácie pre peniaze?!

Bývalé hokejové hviezdy Marián Gáborík (40) a Boris Valábik (36) sa už niekoľko rokov od seba ani nepohnú. V súkromí sú dobrými priateľmi a klape im to aj za mikrofónom. Hokejisti získali na obrazovkách RTVS v roku 2020 priestor v šou Boris a Brambor, kde sa zhostili úlohy moderátorov. Relácia sa stala ihneď divácky obľúbenou, no podľa informácií Nového Času má stopku.

Dôvodov má byť hneď niekoľko. Exšportovcov zlanárila do pompéznej tanečnej šou Let’s Dance Markíza, no väčším problémom je to, že RTVS by ich aktuálne zaplatiť nedokázala.

Marián Gáborík a Boris Valábik v minulosti tvrdo drali korčule na ľade a zarezávali ako profesionálni hokejisti, z čoho im na účty putovali milióny eur. Donedávna ich okrem lásky k hokeju spájala zábavná relácia Boris a Brambor, ktorú posledné dva roky vysielala na obraze verejnoprávna RTVS.

Keď však pred pár dňami konkurenčná Markíza oznámila, že obaja exhokejisti kývli na ponuku tancovať v nablýskanej celebritnej šou Let’s Dance, slovenský divák sa začal pýtať, akú budúcnosť reláciu Boris a Brambor čaká. Podľa blízkeho zdroja z prostredia Jednotky sa momentálne nové časti nepripravujú, a tak vzali obaja hokejisti nohy na plecia.